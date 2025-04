Sgarbi ricoverato, La Russa gli fa visita al Policlinico Gemelli

(Adnkronos) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto visita a Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 24 marzo. È quanto si apprende da fonti di palazzo Madama. Il critico d’arte ha confessato recentemente di soffrire di depressione. “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”, si raccontava in un’intervista prima del ricovero. La settimana scorsa sua figlia Evelina Sgarbi aveva spiegato che il critico d’arte stava “molto male” ma che proprio quel giorno aveva accettato di mangiare, per la prima volta dopo qualche tempo. “Come l’ho trovato? Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… E’ stato, devo dire, abbastanza pesante”, aveva raccontato a ‘La Volta Buona’ su Raiuno, confermando il contenuto degli articoli che avevano evidenziato gli effetti della depressione sul 72enne, che dieci anni fa ha avuto un’ischemia cardiaca con un intervento e un ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Modena. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)