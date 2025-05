Shade, dimesso dall’ospedale: “Polmoni quasi guariti, ma non è finita qui”

(Adnkronos) –

Shade è stato dimesso dall’ospedale. Dopo oltre due settimane di ricovero per una grave infezione polmonare, il rapper ha comunicato sul suo profilo Instagram di essere tornato finalmente a casa e che i suoi “polmoni sono quasi guariti” anche se “resta un leggero strascico”. Shade ha mostrato due immagini delle lastre messe a confronto, il prima e il dopo dei suoi polmoni. “Rimane solo un leggero strascico, come quando hai quasi dimenticato la tua ex”, ha scherzato il giovane artista. Un ringraziamento al team medico che Shade chiama “gang di anime speciali”: “Mi hanno fatto tornare a casa anche perché secondo me non mi sopportavano più, avevamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione”. E ancora: “Sono arrivato in condizioni pietose e un grazie non basterà mai per ciò che avete fatto per me siete stati una vera famiglia, sono felice di essere uscito ma mi mancherà stare con voi”, ha aggiunto a corredo di un selfie scattato con il team del reparto malattie infettive dell’Oftalmico di Torino. Ma non è un addio, solo un arrivederci perché il rapper dovrà tornare per sottoporsi a ulteriori controlli: “Mica è finita qui”, ha concluso ringraziando poi i fan per tutto il sostegno ricevuto. Shade, pseudonimo di Vito Ventura, era stato ricoverato lo scorso 16 aprile per una grave infezione ai polmoni. “I miei polmoni non sono sani, sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba. Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al pronto soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo”, aveva raccontato il rapper. “Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata ma c’è sicuramente di peggio”, aveva aggiunto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)