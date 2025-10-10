20.2 C
venerdì 10 Ottobre 2025
Shanghai, folla in delirio per il ritorno in campo di Federer

(Adnkronos) – Il pubblico di Shanghai non aspetta altro. Oggi, venerdì 10 ottobre, è il giorno del ritorno in campo di Roger Federer. Un’esibizione, quella della leggenda svizzera, che chiuderà la giornata del Masters 1000 cinese (dopo il quarto di finale tra Medvedev e De Minaur) con una partita di doppio speciale, andando a bissare quanto visto anche l’anno scorso sul cemento del torneo. Il nome dell’evento? “Roger & Friend Celebrities Doubles”.  

Roger era arrivato a Shanghai martedì ed era stato accolto in maniera incredibile dai suoi sostenitori all’Aeroporto Internazionale di Pudong, dove c’era anche il direttore del torneo Michael Luevano. Per lui sorrisi, abbracci, saluti, foto e tanti autografi. Prima dell’attesissimo ritorno in campo, con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, e con Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006. 

