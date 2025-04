Shaquille O’Neal, ‘incidente’ in diretta tv: lascia lo studio e corre in bagno – Video

(Adnkronos) –

‘Incidente’ in diretta per Shaquille O’Neal. L’ex leggenda del basket, oggi opinionista tv, ha dovuto lasciare in diretta la trasmissione ‘Inside the NBA’ e correre i bagno, proprio mentre un altro ex cestista, Kenny Smith, stava analizzando i risultati dei playoff del massimo campionato di basket americano. La scena ha dato vita a una vera e propria gag che, oltre a spopolare sui social, ha generato l’ilarità dello studio, che ha passato i seguenti minuti, più o meno fino al ritorno di O’Neal, a parlare dell’episodio. “Cosa succede ragazzone?” ha chiesto Charles Barkley, ex giocatore NBA, non appena Shaq si è alzato dalla sedia. “Continua a parlare, Chuck”, ha risposto O’Neal, ricevendo come replica un: “Siamo in tv”. Questo però non ha impedito all’ex Lakers di continuare la sua corsa verso il bagno, mentre Smith gli urlava ridendo “è l’olio d’oliva che hai bevuto”. Una volta tornato al tavolo, Shaq si è rivolto a Barkley dicendo: “Smettila di parlare così tanto”, generando le risate dei suoi compagni di diretta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)