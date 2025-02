Short Track World Tour in Italia per il primo full test event verso Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – Lo spettacolo dello short track fa tappa in Italia e butta un occhio a Milano Cortina 2026. Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, l’Unipol Forum di Assago di Milano sarà il teatro della tappa conclusiva dello Short Track World Tour, nuovo format della Coppa del Mondo dell’Isu, la Federazione Mondiale del pattinaggio sul ghiaccio. Una tappa di avvicinamento fondamentale alle prossime Olimpiadi invernali (primo full test event dei Giochi), presentata in mattinata nella sede della Fondazione di Milano Cortina 2026, in via della Boscaiola a Milano. Nel corso della presentazione sono intervenuti Andrea Francisi (Chief Games Operations Officer della Fondazione Milano Cortina 2026), Ippolito Sanfratello (segretario generale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio) e una delegazione di atleti della Nazionale italiana, guidata dalla stella Arianna Fontana. “I test event – ha spiegato Francisi – sono una delle fasi più rilevanti di avvicinamento alle Olimpiadi. Si tratta in questo caso del primo full test event, verranno testate tutte le attività. In sostanza, ciò che avverrà nei prossimi giorni è ciò che avverrà tra un anno per le Olimpiadi. Ci tengo inoltre a sottolineare che Assago resterà un patrimonio della città, perché la pista permanente sarà una delle principali eredità per Milano”. Sanfratello ha posto invece l’attenzione sulla visibilità dell’evento, utile alla diffusione della disciplina: “Mi auguro che la Coppa del Mondo dia a tanta gente la possibilità di vedere lo short track dal vivo, è uno spettacolo incredibile ed è bello che una competizione così importante torni in Italia. Ci aspettiamo tanto. Come accade per tutte le federazioni, prima delle Olimpiadi si investono tutte le risorse possibili. È giusto che gli atleti abbiano il massimo”. Tra venerdì e sabato, all’Unipol Forum di Assago saranno presenti 200 atleti, impegnati in 9 eventi da medaglia. I biglietti per assistere alle gare sono disponibili su TicketOne (al costo di 6 euro). In chiusura, parola ai protagonisti. Pietro Sighel, argento e bronzo a Pechino 2022 nella staffetta mista 2000 metri e nella staffetta maschile 5000 metri, non ha nascosto la carica verso il 2026: “Gareggiare in casa mette un po’ di pressione. L’obiettivo sarà fare bella figura per noi, ma anche per la famiglia e gli amici presenti. Sarà una sensazione unica”.

Arianna Fontana, atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali con 2 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ha parlato invece delle specifiche dello short track: “In questo sport, la strategia è individuale. Io mi confronto sempre con il mio allenatore, che fa ricerche approfondite sulle mie avversarie e mi consiglia. Così so sempre cosa fare, anche se poi può succedere di tutto. Parliamo di uno sport imprevedibile, bisogna essere pronti a reagire e adattarsi in ogni momento”. Il telegramma finale è di Gloria Ioriatti, argento nella staffetta mista 2000 metri ai Mondiali di Rotterdam 2024: “Gareggiare a Milano Cortina è il sogno di una vita. Si sa, andiamo avanti e ragioniamo di gara in gara, ma il grande obiettivo è quello”. Appuntamento all’Unipol Forum di Assago. (di Michele Antonelli) —milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)