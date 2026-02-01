9.6 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Shutdown parziale in Usa durerà almeno altri due giorni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lo shutdown parziale del governo federale americano, iniziato ieri mattina, potrebbe proseguire almeno fino a martedì. Lo riferisce Politico, secondo cui la Camera dei Rappresentanti dovrebbe votare il pacchetto di spesa da 1,2 trilioni di dollari solo dopo che la Commissione per il Regolamento lo avrà preparato, ma l’opposizione dei Democratici e le tensioni interne tra i Repubblicani rischiano di ritardarne l’approvazione. Lo shutdown è parziale perché alcune agenzie sono già finanziate per l’intero esercizio fiscale 2026, mentre altre, come il Pentagono e il Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs), rimangono senza fondi. 

Il provvedimento del Senato finanzia la maggior parte delle agenzie federali fino al 30 settembre e concede al Dhs una proroga di due settimane per negoziare riforme su sicurezza e procedure di polizia federale, dopo l’uccisione di due cittadini statunitensi da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis. I Democratici chiedono tra l’altro body cam obbligatorie, mandati per interventi e abolizione delle maschere per gli agenti. Alcuni conservatori vogliono aggiungere al pacchetto un disegno di legge sulle elezioni, complicando ulteriormente l’iter. 

Il leader della minoranza Hakeem Jeffries ha spiegato che i Democratici non forniranno i circa 70 voti necessari per l’approvazione rapida della legge, pur non escludendo un possibile sostegno in seguito. Il presidente Donald Trump ha espresso il suo appoggio a un accordo al Senato. Pur considerato “probabilmente breve” da molte fonti, il mancato accordo dei Democratici e le divisioni interne dei Repubblicani rendono più probabile che lo shutdown si protragga oltre lunedì. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.6 °
8.2 °
75 %
1.3kmh
52 %
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1467)ultimora (1305)sport (66)Eurofocus (57)demografica (39)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati