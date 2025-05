Si è chiusa la 18esima edizione Forum Comunicazione, al centro co-intelligenza

(Adnkronos) – Si è conclusa, in Assolombarda, a Milano, la diciottesima edizione del Forum Comunicazione. Per due giorni Palazzo Gio Ponti, sede dell’associazione delle imprese di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, è stato al centro del dibattito legato alle nuove frontiere della comunicazione d’impresa. Oltre mille i partecipanti e 234 gli speaker intervenuti. L’evento di riferimento in Italia per i professionisti della comunicazione, del marketing, dei media e delle relazioni istituzionali, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Assolombarda, “nel corso della rassegna ha restituito – evidenzia Forum Comunicazione in una nota – l’immagine contemporanea del comunicatore, sempre più impegnato a orientare le scelte strategiche dell’organizzazione”. La prima giornata, aperta dai contributi del vicepresidente di Assolombarda, Alvise Biffi, della rettrice dell’Università Iulm, Valentina Garavaglia, e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha messo al centro la riflessione sul tema della ‘co-intelligenza’, indicando la comunicazione come leva strategica per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo della comunicazione d’impresa e delle relazioni istituzionali. La giornata ha visto il susseguirsi dei principali direttori comunicazione e relazioni esterne italiani ed europei, che si sono soffermati sulle sfide della professione: linguaggi innovativi, contenuti nuovi, partecipazione ai processi decisionali, gestione della reputazione, relazione con i pubblici interni ed esterni, etica della comunicazione nell’epoca dell’ipertrofia tecnologica. Ma i temi toccati sono stati anche altri: dal rapporto tra comunicazione e sostenibilità alle nuove forme di engagement e storytelling, dalla gestione della reputation nei contesti di crisi all’evoluzione delle media relations nell’ecosistema digitale, dal ruolo delle piattaforme digitali alle sfide poste dall’intelligenza artificiale generativa nella produzione e gestione dei contenuti. La seconda giornata, che si è appena conclusa, ha esplorato le numerose sfaccettature che riguardano il rapporto tra persona e macchina e, in particolare, il modo in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando contenuti, strategie e modelli operativi delle organizzazioni. Ad aprire i lavori Elena Pedrazzini, vicepresidente del gruppo Media, comunicazione e spettacolo di Assolombarda. Nel corso della giornata, oltre a un focus sul rapporto tra geopolitica, data intelligence e comunicazione strategica, si è parlato anche del contrasto alle fake news con una sessione specifica caratterizzata dal dibattito tra Antonio Calabrò, presidente della Fondazione Assolombarda, e Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24. L’evento, realizzato in collaborazione con Assolombarda, ha visto la partecipazione di Adnkronos in qualità di main media partner, nonché di Eni, Spencer & Lewis e Storyfactory in qualità di official partner; Microsoft, Volocom e Weber Shandwick in qualità di content partner; Havas, InRete, Kampaay, Logotel, LumApps e The Fool in qualità di forum partner; Monina Corporate Sailing e Pleiadi International come communication partner; Ivs Group come technical partner; Euroborsa e Fasi.eu in qualità di media partner. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)