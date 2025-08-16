33.6 C
Si tuffa nell’Adda, ma non riemerge: muore a 27 anni. Altra vittima anche nel Ticino

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Due giovanissimi morti anche oggi, sabato 16 agosto, per annegamento dopo essersi buttati in un fiume. Un 27enne ha perso la vita, tuffandosi nel fiume Adda attorno alle 17.30, in località Belgiardino, in provincia di Lodi. Allertati, sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi che hanno individuato la persona dall’elicottero del servizio sanitario, mentre i sommozzatori del comando di Lodi hanno recuperato il corpo. Subito sono scattati i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario presente sul posto, ma non c’è stato nulla da fare.  Ma non è stata l’unica vittima di oggi. In mattinata un 24enne è deceduto questa mattina dopo essersi tuffato nelle acque del Ticino, in via Canottieri 6, a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Dalle prime ricostruzioni parrebbe che il ragazzo avesse trascorso la notte insieme a due amici sulle sponde del fiume. Svegliatisi in mattinata, gli amici, non vedendolo, hanno lanciato l’allarme, chiamando i soccorsi, poi il macabro ritrovamento. Al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto volontario o atti di violenza da parte di terzi, si attende l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, personale Areu, la polizia locale di somma lombardo e i carabinieri di Gallarate.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

