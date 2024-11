Sicilia, allarme salmonella nell’acqua per 18 comuni

(Adnkronos) –

Allarme salmonella nell’acqua potabile in Sicilia: tracce sono state trovate nell’acqua della diga Garcia, in uscita dal potabilizzatore di Sambuca. Ad annunciarlo è Siciliacque che, in seguito ai risultati delle analisi, ha potenziato il trattamento di disinfezione per abbattere la presenza dei batteri, informando le Asp e le prefetture di Trapani e Agrigento “al fine di prendere i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica”. Questa mattina l’azienda ha effettuato nuovi campionamenti dell’acqua che, a valle dell’impianto di potabilizzazione, viene comunque sottoposta a ulteriore disinfezione intermedia prima della distribuzione. In attesa di nuove analisi, a scopo, l’Asp di Trapani ha raccomandato ai sindaci di 15 Comuni del Trapanese – Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Buseto Palizzolo, Alcamo, Paceco, Erice, Valderice, Custonaci e Trapani (alcune frazioni e non il centro abitato) – di emanare le ordinanze di non potabilità dell’acqua che rimarrà comunque in distribuzione, fino al superamento della non conformità segnalata. Stesso problema per tre Comuni dell’Agrigentino: Santa Margherita Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)