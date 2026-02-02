Sicurezza, al via a Palazzo Chigi vertice con Meloni e ministri

(Adnkronos) – Il governo accelera sul pacchetto sicurezza dopo i fatti di Torino, segnati da un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine nel corso della manifestazione per il centro sociale Askatasuna.

È in corso a Palazzo Chigi la riunione convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle misure allo studio, con l’obiettivo di portare il provvedimento all’esame del Consiglio dei ministri già mercoledì, secondo modalità che saranno al centro dell’incontro di oggi. Al vertice partecipano i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest’ultimo collegato da remoto perché impegnato in Sicilia) insieme ai ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia). Presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e quello per l’attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari.

Sono presenti alla riunione anche il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro e il capo della Polizia, Vittorio Pisani.

In mattinata Salvini, intervenendo ai microfoni di Rtl, ha parlato di azioni “non improvvisate, ma preorganizzate” e ha sottolineato che “alcune norme che avevamo già elaborato come Lega nei mesi passati diventano urgenti”. Tra le proposte, “la possibilità di fare perquisizioni sul posto se ci sono ipotesi di violenza imminente” e il “fermo preventivo, direi anche fino a 24 ore, per i sospetti”. Il leader della Lega ha inoltre rilanciato l’ipotesi di una cauzione per chi organizza cortei e manifestazioni: “È ora della responsabilità: anche gli organizzatori devono garantire personalmente”, perché altrimenti “i danni li paga l’intera collettività”. Sul pacchetto sicurezza, Salvini ha infine chiesto di accelerare l’iter parlamentare: “C’è una proposta di legge in Parlamento e proponiamo la corsia accelerata”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)