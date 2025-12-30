10.8 C
Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il legale: “Atto dovuto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’apertura dell’indagine è un atto dovuto, anche a tutela dell’indagato”. Così l’avvocato Domenico Aiello all’Adnkronos commenta l’apertura di un’indagine a carico del suo assistito, Alfonso Signorini, per violenza sessuale ed estorsione. “Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto i promotori e autori della denuncia. Siamo all’etica della ‘monnezza’”. “Non siamo affatto preoccupati – aggiunge il penalista – e siamo a disposizione dei magistrati”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.8 ° C
11.8 °
9.1 °
59 %
1.5kmh
20 %
Mar
9 °
Mer
9 °
Gio
6 °
Ven
12 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1069)ultimora (964)Eurofocus (41)sport (37)demografica (28)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati