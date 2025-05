Simona Ventura contro Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi: “Io madre adottiva, la mia è una famiglia vera”

(Adnkronos) – Dura posizione di Simona Ventura contro Mario Adinolfi, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 28 maggio. L’opinionista ha reagito con veemenza alle dichiarazioni del politico ultracattolico riguardo alla famiglia e, in particolare, all’adozione che alludevano a un’idea di maternità “non naturale”. Ventura ha sottolineato con fermezza: “Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso ha quasi 19 anni, e per lei sono sua madre. Punto. L’ho adottata da single ed è stato il più grnade regalo della mia vita. Nessuno può permettersi di giudicare l’amore, tanto meno lei, Adinolfi, che di famiglie ne capisce poco e parla solo per ideologia. La mia è una famiglia, eccome se lo è”. Quindi ha spiegato che è sbagliato puntare il dito contro le famiglie omosessuali: “Mario i fallimenti ci sono in tutte le famiglie. Io seguo una casa famiglia, ci sono state delle famiglie eterosessuali dove sono successe delle cose agghiaccianti e delle famiglie omosessuali dove sono successe delle cose agghiaccianti. Le famiglie sono tutte uguali”. “Quello che bisogna ricordare – ha concluso – è che un bambino ha bisogno d’amore, ha bisogno di cura, ha bisogno di dedizione, ha bisogno di una persona che gli voglia bene, che lo guidi nella sua vita. Che siano padre e madre, due padri o due madri non importa. È l’amore la chiave perché un bambino diventi un uomo felice”.

La sua dichiarazione, pronunciata con voce ferma e visibilmente emozionata, è stata accolta da un applauso del pubblico in studio. La conduttrice Veronica Gentili ha cercato di riportare la calma, ma la tensione tra i due è rimasta alta per tutta la puntata. Il momento è diventato rapidamente virale sui social, con moltissimi utenti che hanno sostenuto Ventura per il suo coraggio e la sua schiettezza nel difendere la dignità delle famiglie non tradizionali. Questo scontro si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra i concorrenti, con Adinolfi che ha già avuto conflitti con altri naufraghi, tra cui Teresanna Pugliese. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)