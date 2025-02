Simone Cristicchi a Domenica In: “Mia madre è rinata, la canzone è per lei”

(Adnkronos) –

“Mia madre è stata colpita da un’emorragia cerebrale molto dura”. Simone Cristicchi, ospite di Mara Venier oggi a Domenica In, reduce dal Festival di Sanremo 2025 si sofferma sul tema trattato nella canzone Quando sarai piccola. “Mia mamma a 40 anni ha perso il marito, con 3 figli da crescere. E’ un esempio di forza interiore straordinaria, nonostante abbia tutto il diritto di maledire la vita riesce ancora a sorridere. E questo è il più grande insegnamento”, dice Cristicchi. Contrariamente a quanto ipotizzato da media e pubblico, la canzone non fa riferimento all’Alzheimer. “Mia madre è stata colpita da un’emorragia cerebrale molto dura. E’ stato un fulmine a ciel sereno, non sei mai preparato. E’ sempre difficile, quasi impossibile accettare una cosa del genere. I miei fratelli e io l’abbiamo aiutata a riprendere un percorso di rinascita, nonostante i danni irreparabili che ha avuto. E’ con noi, è felice con i figli e con i nipoti”, dice Cristicchi. “Ho scritto questa canzone 5 anni fa, nel frattempo ho pubblicato un album uscito a giugno. Tutti mi hanno detto che non avrei dovuto inserirla nell’album per non bruciarla. Davanti a questo brano, tutti avevano una reazione forte. Abbiamo aspettato il momento per far uscire la canzone che tratta un tema delicato. Quando Carlo (Conti, ndr) l’ha ascoltata e l’ha voluta al Festival, ho pensato che è stato giusto aspettare tutti questi anni”, aggiunge. Non sono mancate le critiche al brano. “In questa canzone c’è il tema del valore del tempo, c’è il tema della ciclicità della nostra vita e il tema di un amore che vuole sconfiggere il tempo che passa. E’ un tema delicato, ognuno può trovarci qualcosa dentro”, dice Cristicchi. “Io come artista scatto una diapositiva che non incontra il gusto di tutto, l’arte è soggettiva. Io sono felice di essere entrato nelle case. Se questa canzone serve ad accendere la luce su tanti anziani che magari vivono da soli, allora questa canzone è servita”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)