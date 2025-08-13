37.7 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Simone Di Pasquale torna in pista a Ballando con le stelle: sarà di nuovo maestro

Simone Di Pasquale tornerà a vestire i panni di maestro nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’, il celebre programma di Rai1 che quest’anno compie 20 anni. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social dell’iconico programma di Milly Carlucci. Con un video divertente e autoironico, in cui il ballerino finge di apprendere la notizia leggendo una rivista, la produzione ha ufficializzato il suo grande ritorno in pista.  “Un ritorno che profuma di storia e passione. Simone Di Pasquale torna a far battere il cuore della pista: sarà di nuovo maestro a ‘Ballando’, si legge nella didascalia che accompagna il filmato.  Simone Di Pasquale è stato maestro di ‘Ballando con le stelle’ dal 2005 al 2021, mentre nelle ultime stagioni aveva scelto di esplorare un nuovo ruolo, quello di giudice popolare accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira. Ora, la decisione di rimettersi in gioco e insegnare l’arte del ballo a una nuova celebrità.  Intanto, nel cast dei concorrenti sono finora confermati ufficialmente la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella, Barbara D’Urso e Martina Colombari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

