Sinisa Mihajlovic, il dolore della moglie Arianna: “Ho toccato il fondo e ho scelto di risalire”

(Adnkronos) – Sono passati quasi tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic, ma il ricordo dell’ex calciatore e allenatore resta vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e lo ha amato. Un amore che la moglie Arianna continua a testimoniare sui social, condividendo scatti del passato che la ritraggono felice e serena al fianco del compianto marito. Tra gli ultimi post pubblicati, Arianna ha condiviso una foto in cui è abbracciata al suo Sinisa: “Ho toccato il fondo ed ho scelto di risalire”, ha scritto a corredo dello scatto. Parole incorniciate da dei cuori rossi, un’abitudine che Arianna non ha mai perso nel corso degli anni. Ad aiutarla a “risalire” dal fondo ci sono sempre i suoi cinque figli, che Arianna ha avuto da Sinisa. Tra questi, la 26enne Virginia, secondogenita della coppia, ha commentato la foto condivisa dalla mamma: “Per sempre”, ha scritto. Sinisa Mihajlovic è scomparso il 16 dicembre del 2022 all’età di 53 anni dopo una lotta contro la leucemia, che gli era stata diagnosticata tre anni prima. Nel 2020, lo stesso allenatore, ospite a Verissimo, aveva parlato della sua lotta contro la leucemia. “Ti passa davanti tutta la vita quando ti senti dire certe cose, i primi giorni piangevo e ridevo, poi dopo due giorni ho deciso di andare dritto per la mia strada”. E dopo la sua morte, la moglie Arianna a Verissimo aveva raccontato personalmente gli ultimi suoi giorni di vita: “Non volevo che lui perdesse la speranza, perché lui voleva vivere. Era convinto di farcela, non pensava di morire”, aveva detto ospite nel gennaio del 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)