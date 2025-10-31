16.5 C
Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, 3 match in 3 giorni a Parigi: cosa dice il regolamento

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo anche oggi, venerdì 31 ottobre, nel Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse azzurro gioca per il terzo giorno consecutivo nel torneo francese, dopo aver battuto Bergs e Cerundolo nel secondo e nel terzo turno. Ma è possibile? Cosa dice il regolamento, calcolando che in caso di vittoria oggi Jannik poi tornerebbe in campo domani per la semifinale e, con un altro successo, anche domenica?  

 

I tifosi si interrogano sui social e il dubbio sorge anche alla luce di quanto visto nel Six Kings Slam, il torneo esibizione che l’azzurro ha vinto recentemente in Arabia Saudita. La cosiddetta ‘regola dei tre giorni’ non vale per i tornei del circuito Atp o per i tornei del Grande Slam, ma per le esibizioni. Come accaduto in Arabia, in cui Sinner e Alcaraz hanno per esempio beneficiato di un giorno di riposo prima della finale. I tornei del Grande Slam, invece, hanno un regolamento standard che non include questa pausa ‘obbligatoria’. 

Nei tornei ufficiali Atp, come il Masters 1000 in corso a Parigi, non c’è un divieto rigido. Il calendario è progettato per bilanciare intensità e recupero dei tennisti. Permette così più partite consecutive (per Sinner potrebbero essere 5 in caso di finale), ma per equità tutti affrontano lo stesso schedule. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
16.5 ° C
16.8 °
16.1 °
96 %
0.5kmh
75 %
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
20 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1679)ultimora (1403)vid (92)sport (66)demografica (26)tec (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati