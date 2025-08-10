39.8 C
domenica 10 Agosto 2025
Sinner a Cincinnati con il manicotto: “Non lo utilizzo per moda”

Jannik Sinner, a Cincinnati, ha sfoggiato un nuovo completo. Il tennista azzurro ha esordito nel Masters 1000 sul cemento americano battendo Daniel Elahi Galan al secondo turno in due set con un netto 6-1, 6-1 e, per l’occasione, ha indossato un nuovo outfit, ovviamente griffato Nike. Polo viola chiaro e pantaloncini scuri, con cappellino bianco. Ma a colpire i più è stato il cosiddetto ‘manicotto’, anch’esso bianco, che Sinner ha continuato a indossare negli Stati Uniti dopo averlo fatto debuttare a Londra. Jannik aveva scelto di usarlo proprio a Wimbledon dopo i problemi al gomito accusati nei primi turni dello Slam, e ora non sembra avere alcuna intenzione di abbandonarlo: “Mi sembra che l’impatto con la pallina sia leggermente diverso, quasi migliore da quando lo uso”, ha rivelato Sinner in conferenza stampa, “non indosso nulla soltanto per motivi estetici o per moda. Lo faccio perché mi fa sentire a mio agio e ritengo che sia utile. Ho provato anche un manicotto nero, ma con quello bianco non ho problemi nonostante il grande caldo”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

