17.6 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, abbracci e risate con Alcaraz a Torino. E Carlos pensa… al golf

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, abbracci e risate a Torino. Dopo il nuovo sorpasso del tennista italiano in testa al ranking, con Sinner che è tornato quindi numero uno dopo aver trionfato nel Masters 1000 di Parigi, i due rivali sono pronti per le Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Entrambi si stanno già allenando sul cemento piemontese, con Sinner che deve difendere il successo dello scorso anno se vuole restare al primo posto del ranking. 

Jannik ha incrociato proprio Alcaraz tra un allenamento e l’altro, con i due protagonisti di una staffetta sui campi di Torino. Sorrisi e abbracci al momento dell’incotro e poi un breve colloquio in cui Alcaraz è sembrato mimare una mazza da golf, passione che hanno in comune,, per concludere poi con una larga risata. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.6 ° C
19.3 °
17.3 °
56 %
0.9kmh
0 %
Gio
18 °
Ven
17 °
Sab
16 °
Dom
13 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1527)ultimora (1422)sport (64)demografica (41)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati