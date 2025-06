Sinner ad Halle, Alcaraz al Queen’s. In Spagna: “Jannik vuole evitarlo”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner riparte da Halle. Il tennista azzurro è arrivato in Germania, dove giocherà l’Atp 500, di cui è campione in carica, per inaugurare la sua stagione sull’erba e prepararsi a Wimbledon, il prossimo Slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Prima di partire per Londra però Sinner giocherà quindi ad Halle, per riprendere confidenza con l’erba e scacciare i fantasmi della finale-maratona persa con Carlos Alcaraz al Roland Garros. E proprio la differenza rispetto al programma del numero due del mondo, che dopo una breve vacanza a Ibiza giocherà il torneo del Queen’s, da cui si è invece ritirato Lorenzo Musetti, ha fatto insinuare, a una parte della stampa spagnola, che Sinner stia cercando di evitare Alcaraz per non rivivere il ‘trauma’ di Parigi, almeno non prima di Wimbledon. “Sinner ha scelto Halle per evitare Alcaraz”, hanno scritto alcuni media iberici, mettendo così l’accento sul differente score degli scontri diretti tra i due. Dei dodici precedenti andati in scena fin qui infatti, otto sono stati vinti dallo spagnolo, con l’azzurro che invece ne ha conquistati appena la metà, quattro. Il motivo della scelta di Sinner però non è da ricercare nella ‘paura’ di affrontare il rivale, ma quanto più nella voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno ad Halle. Nel 2024 infatti Jannik battè in finale il polacco Hubert Hurkacz in due set, vincendo il torneo e guadagnando i 500 punti messi in palio. Importante, in chiave ranking, non perdere terreno e lasciare intaccato il distacco da Alcaraz, che a Wimbledon dovrà difendere la vittoria dello scorso anno, quando Sinner, invece, fu eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)