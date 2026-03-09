18.4 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner agli ottavi di Indian Wells: quando gioca contro Fonseca

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro è volato agli ottavi di finale di Indian Wells, dove affronterà il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver battuto Denis Shapovalov nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner si è imposto sul canadese in due set con un netto 6-3, 6-2, regalandosi così il primo incrocio in carriera contro quello che è considerato uno degli astri nascenti del tennis. La sfida è in programma domani, martedì 10 marzo, con l’orario ancora da definire. 

Fonseca dal canto suo ha eliminato l’americano Tommy Paul nel terzo turno imponendosi in due set 6-2, 6-3 e, a fine partita, ha parlato anche dell’emozione di affrontare il numero due del mondo: “Penso che sia Sinner che Alcaraz siano di un altro livello”, ha detto in conferenza stampa, “in questo momento stanno giocando un tennis incredibile e ottenendo risultati straordinari, stanno vincendo quasi tutti i tornei. Quindi è solo un piacere affrontare Jannik”. 

“Mi divertirò a giocare contro di lui e cercherò ovviamente di vincere, ma allo stesso tempo cercherò di godermi il tempo sul campo”, ha continuato Fonseca, “cercherò di godermelo il più possibile per vedere a che punto è il mio gioco”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.4 ° C
19.6 °
17.5 °
33 %
2.2kmh
20 %
Lun
17 °
Mar
18 °
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1454)ultimora (1322)Eurofocus (56)sport (50)demografica (26)Eugenio Giani (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati