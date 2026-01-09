11.2 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Alcaraz, domani il ‘super match’ a Seul: orario, montepremi e dove vederlo in tv e streaming

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Domani, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronterà Carlos Alcaraz nel primo match dell’anno. Si tratterà di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, ‘The Hyundai Card Super Match’. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell’ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino. Ecco orario, montepremi della sfida e dove vederla in tv e streaming.  

Ma quanto vale la super sfida di Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il big match garantirà a entrambi un gettone di partecipazione di due milioni di euro.  

Sinner-Alcaraz, esibizione che rientra nella Hyundai Card Super Match, inizierà domani, sabato 10 gennaio, alle 8 ora italiana e sarà visibile in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Tv8 ma in differita (alle 22 italiane). Per gli abbonati Sky, match visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Partita visibile in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.2 ° C
12.3 °
10.4 °
75 %
2.7kmh
75 %
Ven
11 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (884)ultimora (814)Eurofocus (34)demografica (24)carabinieri (15)sport (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati