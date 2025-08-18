24.1 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Alcaraz, ecco come la finale di Cincinnati può cambiare il ranking Atp

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner numero uno al mondo, ma per quanto tempo? La finale a Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, sarà per Jannik uno step cruciale per difendere il trono. Il fuoriclasse azzurro è arrivato al Masters 1000 americano da campione in carica, dunque con 1.000 punti da difendere (discorso simile per gli Us Open, dove i punti saranno però 2.000). Lo spagnolo ha invece tutto da guadagnare in questi tornei, viste le eliminazioni ai primi turni del 2024 (10 punti guadagnati un anno fa a Cincinnati e 50 agli Us Open).  In questo momento, Sinner comanda la classifica Atp con 11.830, Alcaraz insegue a 9.590. Intanto, le ipotesi. In caso di vittoria a Cincinnati, Sinner avrà lunedì prossimo 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz (perdendo solo 840 punti visto il miglioramento dello spagno nel torneo americano). In caso di sconfitta, invece, l’azzurro conserverà 1.890 punti sul suo avversario (perdendo però nel complesso 1.540 punti).  Sinner arriverà dunque agli Us Open da numero uno e questo è certo, ma a New York sarà dura confermarsi. Jannik difenderà i 2.000 punti del successo dello scorso anno, mentre per Alcaraz saranno solo 50 (dopo l’eliminazione al secondo turno del 2024). Rivincendo a New York, Sinner resterebbe numero 1 perché Carlos guadagnerebbe al massimo 1.150 punti in caso di finale. Se in una ipotetica finale dello Slam Alcaraz battesse Sinner, l’attuale numero 2 guadagnerebbe 1.950 punti e Jannik ne perderebbe 800 (e qunque, 2.750 punti a favore di Alcaraz, che a quel punto tornerebbe numero uno al mondo). Insomma, per restare numero uno, Jannik non può stare troppo tranquillo. E dovrà in primis difendere il titolo a Cincinnati.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.1 ° C
26.7 °
23.4 °
70 %
1.7kmh
24 %
Lun
29 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
28 °
Ven
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (17)incidente (13)incendio (12)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati