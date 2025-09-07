26.3 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, ‘colpa’ di Trump

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo per la finale degli US Open 2025 a New York ma l’Arthur Ashe Stadium è mezzo vuoto per … colpa di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti assiste al match tra l’azzurro, numero 1 del mondo, e lo spagnolo. L’arrivo di Trump è accompagnato inevitabilmente da misure di sicurezza straordinarie che condizionano l’afflusso degli spettatori. Oltre 20mila persone devono prendere posto e per questo l’inizio del match, inizialmente previsto per le 14 locali (le 20 italiane), viene rinviato di mezz’ora abbondante. Sono le 20.40 in Italia quando i giocatori entrano in campo davanti a spalti mezzi vuoto: le riprese dall’alto, infatti, mostrano ancora lunghissime code per l’ingresso nello stadio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.3 ° C
26.8 °
24 °
49 %
2.1kmh
0 %
Dom
25 °
Lun
29 °
Mar
27 °
Mer
23 °
Gio
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Pisa Sporting Club (11)vigili del fuoco (10)Gaza (10)Serie A (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati