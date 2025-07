Sinner-Alcaraz, incontro della vigilia e un botta e risposta a Wimbledon

(Adnkronos) –

Sorrisi e abbracci tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025. Il giorno prima della finale dello Slam londinese, che vedrà ancora una volta di fronte il tennista azzurro e quello spagnolo, proprio come accaduto al Roland Garros poco più di un mese fa, i due si sono incontrati tra i campi inglesi e sono stati ripresi dalle telecamere ufficiali del torneo. “Jannik, come stai? Tutto bene?”, ha chiesto Alcaraz con un sorriso, parlando un po’ spagnolo e un po’ italiano. Sottovoce la risposta di Sinner, che ha allargato il sorriso e stretto la mano del rivale, prima di salutare il resto del team dello spagnolo e dirigersi al campo per l’allenamento di oggi. La tensione della vigilia è stata quindi stemperata da questo siparietto tra i due, fatto di sorrisi e un rapido scambio di battute, senza sfociare mai però in una vera e propria concentrazione. Un modo, anche questo, per far capire che, in ogni caso, l’attenzione e la concentrazione rimane altissima per quella che sarà a tutti gli effetti la rivincita di Parigi. Al Roland Garros infatti Alcaraz riuscì ad imporsi in cinque set in rimonta al termine di una finale-maratona durata oltre cinque ore e mezza, e anche a Wimbledon la sfida tra i due promette spettacolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)