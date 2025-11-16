17 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo alle Atp Finals

(Adnkronos) – Problema fisico per Carlos Alcaraz durante la finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre. Al termine del primo set perso nella super sfida contro Jannik Sinner, lo spagnolo ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale (sul 5-4 per lui), il fisioterapista ha messo un cerotto sulla coscia destra dello spagnolo. Un intervento utile ad alleviare la situazione di affaticamento, in un match fin qui tiratissimo.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

