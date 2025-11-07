16.7 C
Sinner-Alcaraz, risate e selfie: allenamento show a Torino. E Jannik vince il set

1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo insieme a Torino. Oggi, venerdì 7 novembre, non è andata in scena la finale delle Atp Finals, che inizieranno domenica 9 con l’ultimo atto in programma il 16, ma un ‘semplice’ allenamento che ha incantato il pubblico dell’Inalpi Arena. I due hanno giocato anche un set e un tie break, rispettivamente vinti da Sinner per 6-3 e da Alcaraz per 7-5. A chiudere il tutto un selfie pubblicato sia sul profilo dell’azzurro che dello spagnolo insieme a emoticon piuttosto eloquenti: due spade incrociate e il numero uno. 

La battaglia per il primo posto del ranking Atp insomma, occupato da Sinner dopo il sorpasso proprio su Alcaraz grazie al trionfo di Parigi, continua a Torino, ma il clima è sembrato fin da subito molto rilassato. Jannik e Carlos sono entrati in campo abbracciati e si sono scambiati qualche battuta scoppiando a ridere in più di un’occasione. 

La stessa scena era andata in scena al momento del loro incontro tra i campi di Torino, quando si erano abbracciati scambiandosi qualche battuta ‘golfistica’. In attesa di incontrarsi sul tee però, Sinner e Alcaraz, che aveva assistito ‘incantato’ agli allenamenti dei giorni scorsi dell’azzurro, sono pronti a sfidarsi per le Finals e il trono del tennis mondiale. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

