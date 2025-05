Sinner-Alcaraz, sfida anche nel ranking. Come cambiano classifica e Race dopo Roma

(Adnkronos) –

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua. Dopo la finale degli Internazionali d’Italia 2025, vinta dallo spagnolo in due set, i due tennisti si daranno battaglia anche nel ranking, che al momento vede l’azzurro al primo posto e Carlos, grazie ai risultati del Masters 1000 di Roma, al secondo. Alcaraz comanda però la Race per le prossime Atp Finals, con Sinner a inseguire. Jannik Sinner, nonostante la sconfitta in finale, è rimasto al primo posto del ranking Atp. L’azzurro era arrivato agli Internazionali senza punti da difendere dopo il forfait dello scorso anno ed è così salito, salendo a quota 10.380 punti. La vittoria dello spagnolo, anche lui out nella scorsa edizione, gli ha permesso di superare al secondo posto Zverev, che arrivava al torneo da campione in carica ed è stato eliminato ai quarti da Lorenzo Musetti. Ora Alcaraz ha sensibilmente ridotto la propria distanza da Sinner, salendo a quota 8.850 a meno 1.530 dall’azzurro. Jannik, in ogni caso, ha la certezza di restare numero uno anche dopo la fine del Roland Garros. Anche qualora dovesse uscire al primo turno infatti, Carlos dovrebbe difendere i 2000 punti conquistati grazie alla vittoria dello scorso anno, mentre Sinner ne avrà 800, essendo stato eliminato in semifinale proprio dallo spagnolo. Il duello Sinner-Alcaraz si ripete anche nella Race. La speciale classifica che prende in considerazione i risultati raggiunti nell’anno solare e che varrà la qualificazione, per i migliori otto tennisti al mondo e due riserve, alle prossime Atp Finals. Il tennista spagnolo si era preso il comando della Race già dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo, e ora ha allungato al primo posto raggiungendo quota 3740 punti.

Sinner invece è secondo con 2650 punti e soli due tornei giocati nel 2025. La finale raggiunta a Roma è valsa all’azzurro il sorpasso al secondo posto sull’amico Jack Draper, scivolato in terza posizione con 2490 punti. Sesto in graduatoria Lorenzo Musetti a quota 1800, che nelle scorse settimane ha festeggiato il primo ingresso nella top ten del ranking, salendo al settimo posto grazie alla semifinale raggiunta agli Internazionali. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)