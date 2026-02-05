10.3 C
Sinner alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? Jannik ‘controllore’ sul treno per Milano Cortina 2026

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner lascia temporaneamente la racchetta e diventa, per un giorno, ‘controllore’ del simbolico treno per Milano Cortina 2026.
Oggi, giovedì 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa tra i binari della stazione di Milano Centrale e ha vestito i panni di ‘controllore ferroviario’ per un treno diretto che porta dritto ai Giochi invernali.  

Le Olimpiadi si apriranno ufficialmente domani, venerdì 6 febbraio, con la cerimonia inaugurale alla quale Sinner (comunque primo volontario di Milano Cortina 2026) non prenderà parte. Tuttavia, la sua presenza di oggi ha alimentato dubbi e riacceso le speranze dei tifosi.  

 

Al suo fianco un’altra icona dello sport italiano: la schermitrice paralimpica Bebe Vio, che megafono alla mano invitava tutti i passeggeri a salire a bordo del convoglio “diretto alle emozioni olimpiche”. Jannik Sinner ha obliterato i biglietti dei passeggeri, salutato i viaggiatori e dispensato sorrisi. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

