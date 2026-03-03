9.9 C
Sinner all’Atp Indian Wells, il sorteggio e il tabellone degli azzurri: il programma

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells delinea il percorso di Jannik Sinner e degli altri azzurri nel primo Atp Masters 1000 della stagione, al via mercoledì 4 marzo (in diretta tv e streaming) sul cemento della California, con una sessione mattutina (tarda serata in Italia) e una serale, nella notte italiana. Il numero 2 del mondo torna in campo dopo il torneo Atp di Doha e come tutte le teste di serie usufruirà di un bye: esordio al secondo turno, più avanti nella settimana, contro il vincente della sfida tra l’australiano James Duckworth e un qualificato. 

Al terzo turno, nel primo vero esame del torneo, Sinner troverebbe uno tra Tomas Martin Etcheverry, Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. Negli eventuali ottavi di finale, ecco il russo Karen Khachanov, lo statunitense Tommy Paul o il brasiliano Joao Fonseca prima del duello nei quarti con lo statunitense Ben Shelton o il ceco Jakub Mensik, che ha eliminato Sinner a Doha. Nell’ipotetica semifinale, probabile confronto con il tedesco Alexander Zverev o derby con Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5 inserita nella parte bassa del tabellone, che comprende anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci (primo turno contro Gabriel Diallo) e Matteo Berrettini, abbinato al francese Adrian Mannarino e destinato a sfidare Zverev al secondo round. 

Nella parte alta del tabellone presidiata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, la pattuglia italiana comprende Luciano Darderi (numero 20), che esordisce al secondo turno, Matteo Arnaldi che debutta con un qualificato. 

 

Il Masters 1000 di Indian Wells sarà in diretta esclusiva per abbonati su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo. 

