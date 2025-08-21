24.4 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Sinner, allenamento a New York e abbraccio con… Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a New York. Dopo essersi sfidati nell’ennesima finale, questa volta a Cincinnati, dove lo spagnolo ha vinto a causa del malore che ha costretto l’azzurro al ritiro, i due tennisti si sono incrociati sui campi degli US Open 2025, al via il prossimo 24 agosto e a cui Sinner arriva da campione in carica. Clima disteso e rilassato, come sempre, tra i due rivali. Alcaraz stava per iniziare la sua sessione di allenamento con Lorenzo Musetti, mentre Sinner era appena arrivato sul cemento americano, come sempre accompagnato dall’allenatore Simone Vagnozzi e tutto il suo staff. Un rapido saluto, una stretta di mano e un abbraccio, con qualche parola scambiata prima di salutare i rispettivi team. Un momento che ha ricordato quello vissuto dai due proprio alla vigilia dell’inizio del Masters 1000 di Cincinnati, quando si erano fermati sui campi dell’Ohio per raccontarsi le proprie vacanze dopo la finale di Wimbledon, vinta da Sinner.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

