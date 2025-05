Sinner, allenamento con Ruud tra l’entusiasmo del Foro

(Adnkronos) –

Jannik Sinner continua ad allenarsi al Foro. In vista del suo esordio agli Internazionali d'Italia 2025, il tennista azzurro ha sostenuto quasi due ore di allenamento con il norvegese, e amico, Casper Ruud, numero 7 del mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid. Dopo le sessioni con Lehecka, Sonego e Fritz, anche oggi quindi Sinner è sceso in campo, sul campo 5, per un allenamento ed è stato travolto dall'affetto dei suoi tifosi, accorsi ancora una volta numerosi per assistere ai colpi del numero uno. Sinner ha iniziato con alcuni scambi di riscaldamento, per poi aumentare gradualmente l'intensità dei colpi. Con il passare dei minuti le azioni con Ruud si sono fatte sempre più ritmate, con entrambi i tennisti che hanno cercato di giocare in profondità e trovare le linee laterali, ma senza allontanarsi molto dalla linea di fondo. Jannik, inizialmente, non ha voluto forzare il suo fisico, provato dopo i tre mesi di stop, ma non ha rinunciato al suo solito gioco aggressivo, in difesa e in attacco. Al momento dei servizi, l'azzurro ha cominciato a forzare cercando gli angoli, da una parte e dall'altra del campo. Ne è seguita una breve partitella che ha riscaldato ancora di più il Foro e strappato gli applausi dei tanti tifosi e appassionati assiepati sulle tribune, e non solo, dell'impianto.