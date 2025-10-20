17.7 C
Sinner-Altmaier: data, orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Dopo il ricco successo nel Six Kings Slam, torneo con cui si è assicurato 6 milioni di dollari, l’azzurro debutta a Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo, affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Ecco orario, precedenti e dove vedere l’esordio di Jannik nell’Atp 500 di Vienna. 

Jannik Sinner debutterà a Vienna martedì 21 ottobre nei sedicesimi di finale del torneo. L’orario del match è ancora da definire. Sono tre i precedenti tra Sinner e Altmaier: l’azzurro al momento è avanti 2-1. 

Sinner-Altmaier, come tutti i match dell’Atp 500 di Vienna, sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Le sfide saranno visibili sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena. Il torneo sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e su Sky Go. 

