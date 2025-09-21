30.3 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner arriva in Cina, ad accoglierlo c’è… un cuscino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è arrivato in Cina, dove dal 25 settembre prenderà parte all’Atp 500 di Pechino. Il numero due del ranking Atp è sbarcato nel continente asiatico con un volo proveniente dall’Italia, dopo aver presentato pochi giorni fa la sua Fondazione a Milano. La curiosità? A Pechino, Jannik è stato accolto dai cori e dagli abbracci dei tifosi, fermandosi a firmare autografi e regalando qualche selfie. Prima di partire per raggiungere il suo hotel ha anche ricevuto un regalo speciale, visto che alcune tifose lo hanno aspettato per donargli… un cuscino.   La divertente scena è stata immortalata e filmata dai presenti, diventando presto virale sui social. Negli ultimi anni, Jannik ha spesso ricevuto doni dai suoi tifosi in giro per il mondo. Un cuscino con la sua faccia stampata, forse, gli mancava.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31.9 °
29 °
42 %
1kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)Almanacco (13)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (10)aggressione (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati