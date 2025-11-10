Sinner: “Atp Finals sempre emozionanti, c’è tanta Italia qui in Italia”

7.8 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
(Adnkronos) –
Jannik Sinner parte dai ringraziamenti dopo il successo contro Auger-Aliassime nel suo debutto alle Atp Finals, oggi lunedì 10 novembre: “Sono molto contento di rigiocare qui, è un torneo e un posto molto speciale, ogni anno è diverso. Mi sono sentito bene, il primo set è stato molto tosto, poi Felix ha avuto un problema fisico come si è visto, ma soprattutto nel primo set il livello era molto alto quindi sono contento di come siamo partiti in questo torneo. È bello avere due italiani nel singolare, c’è tanta Italia qui in Italia”.  

L’azzurro ha poi aggiunto, ai microfoni di Rai Sport: “È stato emozionante scendere in campo davanti a questo pubblico. Fino al 6-5 è stato un match di alto livello. Ho servito bene nei punti importanti, spero che Auger-Aliassime si riprenda dal problema che ha avuto”. 

