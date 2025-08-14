29.8 C
Sinner-Auger Aliassime, oggi l’azzurro in campo nei quarti di Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 14 agosto, il canadese Felix Auger Aliassime, numero 28 del ranking Atp, nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner, che arriva al torneo da campione in carica dopo aver vinto la scorsa edizione battendo in finale Frances Tiafoe, ha superato ieri Adrian Mannarino in due set, intervallato da quasi tre ore di interruzione per pioggia, negli ottavi, mentre aveva già battuto Daniel Elahi Galan all’esordio e Gabriel Diallo nel terzo turno. In caso di passaggio del turno, in semifinale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Holger Rune e Terence Atmane.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

