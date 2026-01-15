11.3 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Nuova esibizione per Jannik Sinner. A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – venerdì 16 gennaio a Melbourne nell’ultimo match preparatorio al torneo a cui arriva da bicampione in carica, avendo vinto le edizioni 2024 e 2025. 

 

La sfida tra Sinner Auger-Aliassime è in programma venerdì 16 gennaio alle 17 australiane, ovvero le 7 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 4-2. L’ultimo match risale alla fase a girone delle ultime Atp Finals, quando Sinner si impose in due set. 

 

Sinner-Auger Aliassime sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Discovery+. Il match si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma web di Discovery+ oltre che, gratis, sul canale YouTube degli Australian Open. 

 

sport

