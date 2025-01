Sinner batte Giron in 3 set, Jannik agli ottavi degli Australian Open

(Adnkronos) –

Jannik Sinner gli ottavi di finale degli Australian Open 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 18 gennaio batte lo statunitense Marcos Giron nel terzo turno del singolare maschile per 6-3, 6-4, 6-2 in 2 ore di gioco. Il 23enne altoatesino, detentore del titolo a Melbourne, negli ottavi di finale attende il vincente del match tra il danese Holger Rune, testa di serie numero 13, e il serbo Miomir Kecmanovic. “Sono contento di essere agli ottavi di finale, oggi ho affrontato un giocatore molto solido da fondo e capace di servire un’ottima prima. Ho avuto qualche difficoltà, posso sicuramente migliore. Vediamo ora cosa arriva nel prossimo turno”, dice Sinner nell’intervista subito dopo il match. “Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, ma cerco di migliorare tutti gli aspetti del gioco e di rimanere sempre con la testa sulla partita. Se voglio rimanere in corsa del torneo, sicuramente devo crescere. Sono contento, ma nel prossimo turno devo alzare il livello”, aggiunge, consapevole di non aver offerto una prestazione propriamente memorabile. Sinner centra la 17esima vittoria consecutiva con una prestazione ‘normale’. L’azzurro non ha bisogno di forzare per piegare il rivale e supera l’ostacolo nonostante una quantità insolita di errori gratuiti: ben 37, una anomalia per il miglior giocatore del pianeta. In vista del prossimo incontro, servirà probabilmente una ‘revisione’ del dritto e una maggiore attenzione alla volee di rovescio, oggi balbettalnte. Sinner non va oltre il 59% di prime palle, gli 8 ace arrivano spesso nei rari momenti di difficoltà. La seconda palla di Giron, però, è davvero poca cosa: l’azzurro con la risposta fa punto spesso e volentieri. Alla fine, missione compiuta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)