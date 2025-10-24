20 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Sinner-Bublik, l'azzurro in campo nei quarti di Vienna – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha superato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e poi Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. Bublik invece ha eliminato il cileno Tabilo e l’argentino Cerundolo. 

 

In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in semifinale Alex De Minaur, che ha battuto Matteo Berrettini in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (4). 

 

sport

