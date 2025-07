Sinner, buona la prima a Wimbledon: “Dopo Halle ho lavorato sul servizio”

(Adnkronos) – Buona la prima per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp vince senza problemi al debutto a Wimbledon 2025, nel derby tutto azzurro contro Luca Nardi (numero 94 della classifica). Jannik parte senza forzare ed esce alla distanza, chiudendo la pratica con un 6-4 6-3 6-0 in in un’ora e 48 minuti di gioco. Un match in cui Sinner ha fatto la differenza soprattutto con la prima di servizio, quasi infallibile a cominciare dal secondo set: ora affronterà al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp. Sinner ha parlato così dopo il successo contro Nardi al primo turno: “È un peccato giocare contro un italiano, ma sono felice di aver vinto e di essere tornato. L’atmosfera qui è fantastica, anche se non ricordo l’ultima volta che a Londra ha fatto così caldo”. Il fuoriclasse azzurro ha anche svelato un retroscena: “Dopo Halle abbiamo lavorato molto sul servizio, dopo il primo set ho cercato di alzare il livello. Sono felice di come ho chiuso la partita e della performance al servizio. La prima partita su una nuova superficie non è mai facile”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)