martedì 26 Agosto 2025
Sinner, buona la prima agli Us Open: Kopriva battuto in tre set

REDAZIONE
REDAZIONE
Esordio vincente per il campione in carica Jannik Sinner allo Us Open 2025, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero uno del mondo e prima testa di serie, ha superato oggi, martedì 26 agosto, il ceco Vit Kopriva, numero 89 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2 in un’ora e 38 minuti. Le uniche difficoltà per il campione di Wimbledon sono dovute a dei fastidi alla mano destra derivanti da una fasciatura per una vescica e per i quali ha chiamato il fisioterapista in campo. Al secondo turno l’altoatesino affronterà il vincente del match tra l’australiano Alexey Popyrin, numero 36 del mondo, e il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 752 del ranking Atp. Dominio totale sin dall’avvio per l’altoatesino sul campo dedicato ad Arthur Ashe. Il numero uno tiene agevolmente i suoi turni di battuta, piazza due break vola sul 5-0 e chiude 6-1 in meno di mezz’ora contro un avversario in costante difficoltà. La musica non cambia nel secondo parziale con la differenza che i break questa volta sono 3 messi a segno al primo, terzo e settimo game per chiudere ancora 6-1. C’è un po’ più di partita nel terzo set dove il 24enne altoatesino strappa la battuta all’avversario al quarto gioco, allunga sul 4-1, sul 4-2 annulla le uniche due palle break dell’incontro, per poi chiudere 6-2 in un’ora e 38 minuti.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

