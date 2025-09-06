17.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Sinner, ‘caso asciugamani’ agli Us Open: cos’è successo in semifinale

Caso asciugamani agli Us Open 2025 per Jannik Sinner. Nel corso della semifinale contro Auger-Aliassime, durante il primo set, Jannik ha chiesto più volte al suo staff di “cambiare gli asciugamani” a disposizione. Il motivo? L’organizzazione del torneo ha fornito ai due tennisti degli asciugamani blu per la semifinale. Asciugamani inutili a detta di Sinner, perché “non asciugano” come ha ripetuto più volte il numero uno del ranking Atp durante i vari game del primo parziale.  Quindi, ecco la richiesta dello staff di Jannik anche all’arbitro e l’arrivo di una pila di asciugamani bianchi per ridare tranquillità all’azzurro. Per asciugarsi il sudore, nonostante la fatica quasi nulla del primo parziale (chiuso 6-1).   L”exploit’ di Cipolla diventa un argomento che anima la nottata su X. I tweet sul tema si sprecano, tra ironie e domande. Ce n’è abbastanza per creare un nuovo supereroe: AsciugaMan.  Alla fine, la fornitura arriva a destinazione: problema risolto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

