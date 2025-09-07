26.3 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Sinner, c’è una super tifosa per la finale con Alcaraz: Lindsey Vonn nell’angolo di Jannik

(Adnkronos) – C’è una tifosa speciale all’Arthur Ashe Stadium per la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di oggi, domenica 7 settembre. Nell’angolo del numero uno al mondo, oggi c’è anche la leggenda dello sci Lindsey Vonn. La campionessa ha da anni un legame speciale con l’azzurro, campione juniores di sci alpino e suo grande amico, anche grazie al tanto tempo passato insieme sulle piste.  Tra gli ospiti di lusso della serata, oltre ovviamente al presidente americano Donald Trump, ci sono tante star. Dal cantante inglese Sting agli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller e Alec Baldwin, oltre alla campionessa di ginnastica Simone Biles e la ex direttrice storica di ‘Vogue America’ Anna Wintour. E poi il ‘Boss’ Bruce Springsteen, la stella Nba Steph Curry e il regista americano Spike Lee.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

