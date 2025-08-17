35 C
Sinner, che sorpresa a Cincinnati… La festa per i 24 anni di Jannik

(Adnkronos) – Festa a sorpresa per Jannik Sinner, dopo la vittoria contro Terence Atmane in semifinale a Cincinnati. Nel giorno del suo 24° compleanno, ieri 16 agosto, il fuoriclasse azzurro ha festeggiato con un bel successo contro il francese, staccando il pass per la finale del torneo contro Carlos Alcaraz. Non solo: Sinner si è poi goduto la festa a sorpresa messa in piedi per lui dagli organizzatori del torneo. Tra candeline, dolci e palloncini, il numero uno al mondo ha festeggiato così il suo giorno in maniera speciale.   Un compleanno inusuale per Jannik, che tra battute e sorrisi ha anche scaricato un po’ di tensione in vista del match decisivo contro lo spagnolo, in programma domani alle 21.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

