Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo e si prepara all’esordio nell’Atp 500 di Pechino. Domani, giovedì 25 settembre, il numero due del mondo affronterà il croato Marin Cilic nel torneo cinese. Per l’azzurro si tratta del primo match dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.   Il match tra Sinner e Cilic all’Atp 500 di Pechino inizierà intorno alle 13 italiane (le 19 ora locale). Un solo precedente in carriera tra i due, risalente ai quarti della Coppa Davis 2021 tra Italia e Croazia: successo in tre set per l’azzurro.  Le partite dell’Atp 500 di Pechino sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

