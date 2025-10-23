20.6 C
giovedì 23 Ottobre 2025
Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro degli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un netto 6-0, 6-2 nella prima partita ufficiale giocata al rientro dal Six Kings Slam, il torneo esibizione arabo in cui ha trionfato superando Carlos Alcaraz in finale e intascando un assegno da 6 milioni di dollari complessivi.  

Flavio Cobolli invece, all’esordio di Vienna, ha battuto il ceco Tomas Machac in due set 7-6 (8-6), 6-2. 

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e il kazako Alexander Bublik. 

 

