16.8 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro degli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un netto 6-0, 6-2 nella prima partita ufficiale giocata al rientro dal Six Kings Slam, il torneo esibizione arabo in cui ha trionfato battendo Carlos Alcaraz in finale e intascando un assegno da 6 milioni di dollari complessivi. Flavio Cobolli invece, all’esordio di Vienna, ha battuto il ceco Tomas Machac in due set 7-6 (8-6), 6-2. 

 

La sfida tra Sinner e Cobolli è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Vienna che sarà dunque il primo precedente tra loro. 

 

Sinner-Cobolli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.8 ° C
17.3 °
15.9 °
96 %
2.6kmh
40 %
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
20 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1994)ultimora (1334)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati