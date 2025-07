Sinner, come cambia il ranking dopo il forfait di Toronto

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si ritira dal torneo di Toronto. Oggi, domenica 20 luglio, il tennista azzurro ha annunciato di aver rinunciato a partecipare al Masters 1000 canadese, in programma dal 27 luglio al 7 agosto, per concentrarsi su quello di Cincinnati e soprattutto sullo US Open, ultimo Slam della stagione a cui Sinner arriverà da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Il torneo di Toronto sarà disertato da diversi big: oltre a Sinner, assenti anche Carlos Alcaraz, Jack Draper e Novak Djokovic. L’bbiettivo dell’azzurro è ricaricare le batterie per difendere più punti possibile in ottica ranking e rimanere ancora in testa alla classifica Atp, mantenendo a distanza di sicurezza Alcaraz. Ma come cambia il ranking dopo il forfait di Toronto?

Sinner arrivava al Masters 1000 di Toronto dopo essere stato eliminato, nei quarti di finale, da Andrey Rublev nell’edizione 2024. L’azzurro aveva invece vinto il torneo l’anno precedente, ma non era riuscito a ripetersi. In totale quindi, dopo il forfait, Sinner perderà 200 punti. Una perdita non molto considerevole pensando ai prossimi appuntamenti: a Cincinnati Jannik dovrà difendere 1000 punti, avendo vinto il torneo lo scorso anno, mentre a New York cercherà di ripetere il trionfo del 2024 agli US Open, quando superò Taylor Fritz in finale, per non perdere i 2000 punti conquistati. Al momento nel ranking Sinner ha un vantaggio di 3.430 punti su Alcaraz: 12.030 a 8.600. Da qui a novembre però Jannik, come detto, dovrà difendere oltre 6000 punti (6030 per la precisione), a cui vanno già tolti i 200 che perderà in Canada, mentre Alcaraz poco più di mille (1060), e ben quattro titoli: lo Us Open (2000 punti), le Atp Finals (1500 punti), e i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai (1000), mentre Alcaraz nella seconda parte di 2024 ha vinto solo l’Atp 500 di Pechino (500). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)