Sinner, conto alla rovescia: “Preparativi sono finiti, sarà meraviglioso tornare”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è pronto al rientro in campo. Il tennista azzurro esordisce oggi, sabato 10 maggio, agli Internazionali d’Italia 2025, sfidando Mariano Navone nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. In questi giorni i tanti tifosi che affollano il Foro Italico hanno fatto sentire il loro supporto per il numero uno del mondo, assistendo agli allenamenti e strappando foto e autografi. A poche ore dal match che segnerà il ritorno ufficiale di Sinner dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Jannik ha voluto lanciare un messaggio sul proprio canale YouTube, pubblicando un video dal titolo iconico: ‘I’m back’, ovvero ‘sono tornato’. “Ragazzi, finalmente i preparativi sono finiti. Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni. Per il supporto, l’amore che mi avete dato, la gioia. È stato tutto fantastico”, ha detto il numero uno del mondo, mentre scorrono le immagini di questi giorni al Foro Italico, tra allenamenti e bagni di folla. “Quindi grazie mille per questo, per essere venuti anche ai miei allenamenti, è stata solo energia positiva. E oggi voglio portare la stessa energia anche in partita. Per quanto riguarda il risultato, qualunque cosa accada”, ha continuato Sinner, “oggi sarà la mia prima partita dopo un po’ di tempo, quindi, a prescindere da come andrà, sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi. Sarà meraviglioso. Grazie ancora e a prestissimo!”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)