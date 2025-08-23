28.5 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, cosa farà dopo il tennis? “Mi piacerebbe gareggiare con le macchine”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara a tornare in campo sgli US Open 2025, ma pensa già al… ritiro. Il tennista azzurro, a pochi giorni dal debutto nello Slam americano, l’ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, ha rivelato cosa gli piacerebbe fare quando smetterà di giocare a tennis. “Ne stavo giusto parlando qualche tempo fa con il team. Mi chiedevo ‘chissà cosa farò quando smetterò di giocare”, ha rivelato ai microfoni di SuperTennis, “mi vedo a guidare automobili e gareggiare magari nei GT3”. Il sogno di Sinner, quindi, è quello di iniziare una nuova carriera nell’automobilismo, arrivando magari nella massima categoria del circuito Gran Turismo: “Sicuramente questo sarebbe un sogno per me. Fare qualche gara, però è ancora molto lontano, speriamo. Tra quindici anni o magari di più potremo parlare di queste cose”. Sinner ha confermato, ancora una volta, di essere un grande appassionato di macchine e di Formula 1, una passione che scorre in famiglia, soprattutto con il fratello Marc. A Cincinnati, torneo in cui ha raggiunto la finale salvo arrendersi ad Alcaraz a causa di un malore che lo ha costretto al ritiro, aveva rivelato che il suo sportivo preferito al momento è Charles Leclerc, pilota della Ferrari, con cui condivide un rapporto di amicizia.  In passato il numero uno del mondo è stato anche ospite della Ferrari a Maranello e ha potuto assistere dal box della Rossa al Gp di Abu Dhabi nel 2024, strigendo così un rapporto d’amicizia proprio con Leclerc.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.5 ° C
29 °
27.6 °
54 %
2.1kmh
40 %
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
31 °
Mer
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (14)incendio (14)Gaza (12)carabinieri (12)incidente (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati