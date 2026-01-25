8 C
Firenze
domenica 25 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Darderi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. 

 

La sfida tra Sinner e Darderi è in programma lunedì 26 gennaio alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà il primo incontro tra loro. 

 

Sinner-Darderi sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
8 ° C
8.8 °
6.6 °
78 %
2.6kmh
75 %
Dom
8 °
Lun
11 °
Mar
11 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1405)ultimora (1253)sport (54)Eurofocus (54)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati